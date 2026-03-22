24日に高知競馬場で開催される黒船賞（Jpn3・ダート1400メートル）に、兵庫からは2頭が参戦予定。2022年に勝利したイグナイターから4年連続で馬券に絡んでいるように、兵庫勢にとっては相性のいいレースだ。エコロクラージュ（牡7＝保利平、父コパノリッキー）は3走連続のダートグレード競走にチャレンジする。直近の勝利を挙げたのは昨年5月、当地で行われた地方交流重賞の福永洋一記念（ダート1600メートル）。コース適性