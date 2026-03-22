TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が22日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演した。15日の放送で、今月いっぱいでの番組卒業を発表。この日が最後のレギュラー出演となった。パーソナリティー「爆笑問題」との恒例やりとりでは、お酒愛を叫んだ。太田光が「恵里伽さま！」と呼びかけると、山本アナがその時に飲み食いしたいものを挙げるのが定番。この日はいつものように呼びかけられ、「酒が飲みた