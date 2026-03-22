広島市は22日、13歳で被爆して亡くなり、平和記念公園内の原爆供養塔に安置されていた梶山初枝さんの遺骨を遺族に引き渡した。長年引き取り手が不明だったが、昨年初めて実施した遺髪のDNA型鑑定で身元が判明。おい修治さん（60）は「やっと迎えに来ることができた。確かな証拠で初枝と証明されたことは何にも代えがたい喜びだ」と涙ぐんで語った。初枝さんの妹美智子さんは90代。原爆供養塔の前で広島戦災供養会の畑口實会長