◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（22 日、東京ドーム）この日は能登半島地震・豪雨災害の被災地を支援するための募金活動が試合前に行われました。参加したのは試合前ということもあり、投手のみとなりましたが、石川出身の泉圭輔投手に中川皓太投手、田中瑛斗投手、そして大勢投手の4人。能登の少年野球チームからの児童とともに約30分にわたり、募金活動を行いました。これは巨人の社会貢献活動「G hands」の一環として行われ