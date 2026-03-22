【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】ノリノリ！なでしこ若手が「わちゃわちゃ歓喜」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の仲の良さや明るさが伝わる場面だった。表彰式を待つ間の若手選手たちの“わちゃわちゃ”とした様子が話題を集めている。日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオースト