元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって「人生で大切にしていること」を明かした。リスナーから「人としてどのようなことを大切にされていますか？」という質問が投げかけられた松岡は「俺が思っていることは至ってシンプル。偉そうには言えないですけど、“世の中、8個の文字があればなんとかなるんだ”っていうのがあるんですよ」とした。「簡単ですよ。“