【モデルプレス＝2026/03/22】元乃木坂46の樋口日奈が3月22日、自身のInstagramを更新。姉で女優の樋口柚子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】28歳元乃木坂「最強の美人姉妹」“そっくり”29歳姉と密着自撮り◆樋口日奈、姉・柚子と番組出演を報告日奈は「リアルお姉ちゃんと世田谷の町中華で飲っちゃっています」と、バラエティ番組「町中華で飲ろうぜ」（BS・TBS系／毎週月曜22：00〜）の出演を報告。「母になっ