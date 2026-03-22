【モデルプレス＝2026/03/22】声優の石原夏織が3月21日、自身のInstagramを更新。写真集イベントでミニ丈ワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】32歳美人声優「脚のライン綺麗」色白美脚スラリのミニワンピ姿◆石原夏織、ミニワンピ姿公開石原は「写真集リリイベありがとうございました。今日はハワイで着ていたお洋服をもこもこスタイルにしてみたよ。気づいてた？？」とつづり、2月6日に発売された『石原夏織写真集 KAL