使用頻度の高いスマホ、もっと使いやすくするなら？ 簡単に取り付けられて落下防止の助けになるアイテムがあると、使い勝手がグンとアップしそう。今回は【セリア】から、実用性の高いアイテムをご紹介します。便利で可愛いプチプラアイテムは試してみる価値ありかも！ 手持ちケースにさっと取り付け 【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込） スマホケースに