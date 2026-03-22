米ファナティクス社のX投稿米ファナティクス社が伝えた一報が、ファンの間で衝撃を与えている。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の1枚限定サイン入りカードが、オークションで216万ドル（約3億4400万円）で落札されたという。同社のコレクションアイテム専門Xアカウントは21日、「速報」として「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジの1枚限定、ゴールド・デュアル・ロゴマン