女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２３日に、第１２１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「ＫＷＡＩＤＡＮ（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフ