元スピードスケート女子で１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが２２日、都内で初の著書「７回転んでも８回起きる」の出版イベントを行った。トークショーやお渡し会などファンとの交流を楽しんだ。イベントを前に取材に応じた。２月には解説者の立場でミラノ・コルティナ五輪へ足を運んだ。競技引退後に五輪を訪れるのは今回が初めて。「すごい良かった。違う立場で関わることができて、楽しかった」と充実した表情で振り返った