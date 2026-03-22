◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２２日・横須賀スタジアム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１軍から参加してＤｅＮＡ戦で先発。５回９８球を投げ、３安打無失点で降板した。この日の最速は１４９キロ。７四死球と制球に課題は残ったが、直球と変化球の組み合わせで相手打線を０封した。初回は先頭・東妻に左翼線への二塁打を許すなど２死一、二塁のピンチを招いたが、後続の関根を二ゴロに打ち取っ