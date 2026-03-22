◇プロ野球・ファーム・リーグ 中地区 DeNAー巨人(22日、横須賀)巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手が、この日のファーム戦に先発登板。制球に苦しむ場面も見せるも、5回無失点の粘投を見せました。初回には、ヒットで好機をつかんだ巨人が相手のエラーの間に先制。1点の援護をもらって、山城投手がマウンドにあがります。先頭のDeNA・東妻純平選手には2塁打を浴びるも、後続にはヒットを許さず。四球でもランナーを背負いま