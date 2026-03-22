歌手和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。番組ラストで、次回で同番組が最終回になることを伝えるあいさつをした。番組のラストで「来週でもうおしまいですけれども、気持ちとしては明るく楽しくお送りしたいと思っております。来週も元気にお会いしましょう。せえ〜の、アッコにおまかせ〜」と番組最後のコールをした。番組は、翌週土曜の3月29日で最終回となる。出川哲朗、勝俣州