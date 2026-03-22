「オープン戦、広島−ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）始球式に人気男性アイドルグループＩＭＰ．の椿泰我が登場した。ＲＣＣテレビ「イマナマ！」で、広島パンパカパーンというパンを紹介する人気コーナーを担当。それにちなんでフランスパンのショルダーバッグを装着してマウンドに上がった。投球はワンバウンドとなるも野球未経験ながら力強い投球を披露し、拍手を浴びた。大役を終え、「頭が真っ白になりま