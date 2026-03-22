女優の大原優乃（26）が21日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。MCの松岡昌宏からの質問に爆笑した。松岡から「（質問の）NGはあるの？お話しは」と聞かれ、大原は「ないです」と答えた。松岡は「彼氏はいくつなの？」と突然“禁断の質問”をした。大原は突然の質問に「いないです」と爆笑した。ゲーム「妖怪ウォッチ」をプレーし、大原が所属していたDream5を応援してい