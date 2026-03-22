日本代表FW三笘薫が所属するブライトンはプレミアリーグ第31節でリヴァプールと対戦し、2-1の勝利を飾った。そんなこの試合で2ゴールを挙げる大活躍を見せたのがFWダニー・ウェルベックだ。35歳となったウェルベックは今シーズン素晴らしい活躍を見せており、リヴァプール戦の2ゴールで今季のプレミアゴール数を「12」に伸ばし、得点ランクでも5位につけている。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表復帰も期待されたもの