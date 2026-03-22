『人の財布』『かがみの特殊少年更生施設』など、仮想と現実のあいだに物語を紡ぎ出すクリエイター集団、第四境界。ARG（代替現実ゲーム）のトップクリエイターとして、近年注目されている。ARGとは、現実とフィクションの間を行き来するような体験型の物語であり、第四境界がこれまで数多くの作品を制作してきたジャンルである。 【写真】ファン自作の「情報漏洩して♡」うちわと共に撮影する藤澤仁