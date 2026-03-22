エヴァートンでプレイする長身ストライカーのベトはチェルシー戦に勝利したあと、喜びを爆発させた。エヴァートンがチェルシーを3-0で撃破したこの試合で圧巻の活躍を見せたのがベトで、33分ジェームズ・ガーナーのスルーパスに抜け出し、先制ゴールをもたらすと、62分にもゴール。さらに76分には前線で起点となり、イリマン・エンディアイエのゴールをアシストした。全3ゴールに絡む活躍を見せた同選手がマン・オブ・ザ・マッチに