◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神の伊原陵人投手（25）が22日のオリックス戦（京セラドーム）に先発し、5回3安打無失点の好投を披露した。危なげなかった。初回は宗、広岡、西川を3者凡退に仕留めて好発進。2回1死から杉本に左翼へ二塁打を許したものの、中川の打席で二塁けん制で杉本をアウトにするなど得点を与えなかった。その後もリズムは変わることなく、5回まで三塁を踏ませず零封