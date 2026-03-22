◇第98回選抜高校野球大会第4日1回戦 大垣日大2−1近江（2026年3月22日甲子園）隣県同士の「関ヶ原決戦」は、2年連続7度目出場の大垣日大（岐阜）が、2−1で近江（滋賀）を破り、2回戦に進出した。両軍ともに堅守が光った。初回、無死三塁の先制機をつくった大垣日大に対して、近江の内野手は前進守備をしかなかった。だが、2番・山崎の一ゴロの打球に対して、一塁手の箕浦がとっさの判断で本塁封殺し先制点を許さなか