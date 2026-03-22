◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）ソフトバンク・小久保裕紀監督は２２日、ＷＢＣキューバ代表に参加していたリバン・モイネロ投手について、早ければ２３日にも来日する情報があることを明かした。「うわさではあした。よく分からないです。本当に。連絡つかないらしいので」と、詳細は依然として不明という。すでに開幕先発ローテからは外しており、今後の予定は来日後の体調を見てから判断する。