福岡出身のタレント・山下七子（24）が22日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日のお祝いショットを投稿した。山下は九州朝日放送（KBC）「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「少し前にお友達がお誕生日お祝いしてくれたんだ〜」とつづり始めた。「全部美味しかったです。ありがとう〜」と誕生日のお祝いショットを公開した。ネット