ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバー総勢77人（※）が集結する毎春恒例のイベント『Hello! Project ひなフェス 2026』が、3月20〜21日に千葉・幕張メッセ 国際展示場1ホールで開催された。【写真】涙がポロリ…モーニング娘。'26の新メンバーとして発表された杉原明紗両日とも昼夜2部制で行われ、全4公演で2万1000人を動員。メンバー復帰や新メンバー発表、新曲初披露など、トピックもさまざまとなった全公演の