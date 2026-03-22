３月２２日の中京９Ｒ・フローラルウォーク賞（３歳１勝クラス、中京競馬場・芝１６００メートル、１０頭立て）は単勝８番人気のテーオーアルアイン（牡、栗東・奥村豊厩舎、父アルアイン）が内ラチ沿いから突き抜け、オープン入りを決めた。２着はコルテオソレイユ（牡、栗東・佐藤悠太厩舎、父ウインブライト）で、３着はブルースカイブルー（牡、栗東・平田修厩舎、父ハービンジャー）。勝ち時計は１分３３秒７（良）。道中