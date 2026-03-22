「『愛の南京錠』を返却します」。千葉ポートタワー（千葉市中央区）は、カップルたちが２階展望フロアのフェンスに取り付けた南京錠の返却を始めた。展望フロアはＮＰＯ法人が認定する「恋人の聖地」に登録されているが、今月末で登録を終了することとなり、返却を決めた。この機会にふたりで永遠の愛を誓い合った場所を再び訪れてみませんか――。「ずっと愛しているよ」「また２人で来られますように」。地上１０５メートル