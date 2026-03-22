◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節浦和―町田（２２日・埼玉スタジアム）浦和はホームで町田と対戦する。先発が発表され、浦和はＦＷオナイウ阿道とＦＷ肥田野蓮治がともに先発に名を連ねた。東京Ｖ戦で同時出場した際は２トップになっており、この試合でも同様の布陣が予想される。町田はＦＷ藤尾翔太、ＭＦ前寛之が今季初先発を果たした。浦和は前節の柏戦でＰＫ戦の末に敗北。東京Ｖ戦からの連敗を止めたい。町田は