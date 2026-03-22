◇ファーム・リーグDeNA ― 巨人（2026年3月22日横須賀）巨人のドラフト3位・山城京平投手（亜大）は22日、ファーム・リーグのDeNA戦に先発。5回3安打無失点に封じたが、7四死球と制球に苦しんだ。初回はいきなり先頭・吾妻に二塁打を許したが、後続は粘って無失点。しかし、この日は制球に苦しんだ。毎回四球を与えて得点圏にも背負う苦しい投球が続いた。オープン戦はここまで2試合に登板し計7回2/3を無失点。前回12