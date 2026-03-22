米ハワイ州オアフ島で洪水が発生した/Craig Fujii/Honolulu Civil Beat/AP（CNN）米ハワイ州のオアフ島で大規模な洪水が発生し、数百人が救助された。水位上昇で決壊の恐れがあると当局が懸念したダム周辺では、21日に避難命令も出た。グリーン州知事は記者会見で、今回の洪水は同州で過去20年で最大規模のものだと述べた。1週間のうちに2度目となる大きな嵐が州を襲ったことで、洪水が始まる前から地盤はすでに水を含んでいたとい