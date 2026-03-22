ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表FWダニー・ウェルベックに賛辞を送った。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨季は自身のキャリアで初めてプレミアリーグで2桁得点を達成する10得点を挙げていた現在35歳のウェルベックは、21日に行われたプレミアリーグ第31節のリヴァプール戦で2得点を挙げ、2−1での勝利に大きく貢献を果たしたことで、今季のリーグ戦の得点数