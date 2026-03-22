元乃木坂46松村沙友理（33）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。BTSにまつわるエピソードを語った。番組では、BTSが韓国・ソウルで復帰公演を開催した話題を紹介。約3年半ぶりに7人がそろい、10万人超のファンが集まったことを伝えた。乃木坂46時代に音楽番組で共演したことがあるという松村は、当時のBTSについて「音楽番組でご一緒した時にいろんなアーティストさんにあいさつに回っていて、乃木坂