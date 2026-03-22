新システムでもっとも得をするのはメジャー史上最高年俸の男のようだ。ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、「ＡＢＳチャレンジで一番得になるのは誰？選手たちの考えは？」との記事を配信した。メジャーは今季から「ロボット審判」とも呼ばれる「自動ボール・ストライクチャレンジシステム」（ＡＢＳチャレンジ）を導入する。チームは９回まで２回の権利があり、選手が要求すれば中断して確認を行う。判定が覆れ