【モデルプレス＝2026/03/22】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のシャツワンピース姿を公開し話題を呼んでいる。【写真】32歳プロ雀士の美女「目の保養」美脚際立つ純白シャツワンピ姿◆ 岡田紗佳、シャツワンピから美脚輝く岡田は「ずっと出てみたかった突然占ってもいいですか？は中川安奈さんと一緒に琉球風水志のシウマさんに診ていただきました！お楽しみに」とつづり、3月