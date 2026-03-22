【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの重盛さと美が3月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し話題を集めている。【写真】37歳美人タレント「透明感がすごい」雰囲気ガラリの新ヘア◆重盛さと美、黒髪復活重盛は「黒髪復活」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。前髪を分け、明るめのトーンの茶髪からイメージチェンジし、大人な雰囲気を引き立たせる艶やかな黒髪スタイルを披露している。◆重盛さと美の