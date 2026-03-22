◇プロ野球 オープン戦 中日ーロッテ(22日、バンテリンドーム)ロッテの好調選手に二者連続でヒヤリとする場面が生まれました。場面は4点を追う4回、先頭打者として打席には藤原恭大選手が向かいます。試合前時点で打率4割超えと好調を見せる藤原選手。この打席では三振に倒れるも、最後のスイングをした際にインコースへのボールがそのまま右手に当たりました。スタッフが駆けつける場面もありましたが、ベンチではサブロー監督と