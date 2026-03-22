ゲランの名作コレクションに、新たなフレグランスライン〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉が登場。ホワイトムスクを基調に、まるで“第二の肌”のように寄り添う繊細な香りが魅力です。テキスタイルから着想を得た5つの香りは、日常から特別な瞬間までを優しく彩る存在。自分らしい香りを見つけたくなる、注目の新コレクションです♡ 肌に寄り添う新フレグランス ラール エ ラ マティエӦ