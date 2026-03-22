「オープン戦、広島−ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島の佐々木泰内野手が、“プロ１号”を放った。０−０の初回だ。２死一塁で打席に立ち、スチュワート・ジュニアの１４８キロ直球を、左翼席へ突き刺した。一塁を回ると右拳を握り、何度もガッツポーズした。昨季は、ウエスタン・リーグで１本塁打を記録するものの、１軍では５４試合に出場し、本塁打は０本だった。今年に入り、ＷＢＣ侍ジャパンのサポー