トランプ大統領から、日本の貢献が改めて求められた日米首脳会談。緊迫するイラン情勢、さらには中東和平で日本が果たせる役割は一体何なのか。これまでの歴史から、学べることはあるのでしょうか。【写真で見る】ハメネイ師や、ロウハニ大統領と会談する安倍総理（当時）ホルムズ海峡封鎖はいつまで続く？奈良・正倉院にあるガラスのお碗「白瑠璃椀」。3世紀のササン朝ペルシャ、現在のイランから伝わったとされています。また、N