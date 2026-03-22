「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）二回の日本ハム遊撃・山県の好守備を巡り、新庄監督とヤクルト・池山監督がジェスチャーで交流するシーンがあった。２死一塁の場面でヤクルト７番伊藤の打球は遊ゴロ。山県が深い位置で捕球し、一塁へ送球し、際どいタイミングでアウトにした。リクエストはなかったが、新庄監督はヤクルトベンチに目をやり、「アウト？セーフ？」とジェスチャー。池山監