恋愛や結婚についてAIに相談したり、恋愛対象を2次元にしたりするZ世代が増えているそうです。ある調査では、3人に1 人がAIに相談し、2次元キャラクターとの恋愛も浸透していることがわかりました。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」婚活を5年間…結果が出ない女性に放ったド直球発言この調査は、明治安田総合研究所が18歳〜54歳の男女8872人を対象に2025年12月に実施したものです。「推し活やバーチャル恋愛・疑似恋