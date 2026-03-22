Image: ANPD_VISION こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。腕時計から「針」をなくしたら、時間はどう読むのか。そんな問いに、縦回転する2本のローラーで応えた腕時計があります。「DOUBLE ROLLER」は、香港発のダブルローラー式自動巻き腕時計。従来の文字盤とはまったく異なるアプローチで、時刻を表示する1本です。こちらの腕時計のプロジェクト