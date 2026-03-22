古橋亨梧はスコットランドの名門セルティックを退団して以降、苦しい状況が続いている。一方で、セルティックも後釜として全幅の信頼を寄せられるCFを手に入れていない。だからこそ、１月のマーケットでは“復縁”の可能性も取りざたされた。だが周知のとおり、移籍は実現しなかった。セルティックのマーティン・オニール監督によれば、古橋はチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムで自分の力を示そうとしてい