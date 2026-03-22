アメリカメディアは21日、トランプ政権がイランとの和平交渉の準備を開始したと報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは21日、アメリカ当局者などの話として、トランプ政権がイランとの和平交渉がどのようなものになるかについて、初期的な協議を開始したと報じました。ここ数日、2国間で直接の接触はないものの、エジプト、カタール、イギリスが両国のメッセージを伝達しているということです。エジプトとカタールは