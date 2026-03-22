日産自動車は17日、アメリカで生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。【写真多数】高級感＆スタイリッシュなたたずまい…日産新型『ムラーノ』内外装全部見せ『ムラーノ』は、米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産。日産は、今年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。CEOのイヴァン・エスピノーサは、「『