「飛び込み・翼ジャパンカップ」（２２日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）の代表選考を兼ねて行われた。男子高飛び込み決勝では、２４年パリ五輪銀メダルの玉井陸斗（立命大）が、５１８・９５点で優勝。予選との平均得点で派遣参考得点（４０８点）を突破し、代表入りを確実にした。エースの貫禄を見せた。最初の４０７Ｃ（後ろ踏み切り前宙返り３回転半抱え型）では、キレのある回転と