フリーアナウンサーの丸岡いずみが21日に自身のアメブロを更新。春休みを利用して息子と旅行に出かけた際、空港の保安検査場で思わぬ“ハプニング”に見舞われたことを明かした。【映像】加藤綾子と2歳長女の親子ショット（複数カット）この日、丸岡は「春休みの息子と旅行」と切り出し、「保安検査所の金属探知機ゲートでまさかの足止め！」を食らってしまったことを報告。係員から「僕、ポケットの中見せてくれるかな？」と