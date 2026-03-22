◆オープン戦オリックス―阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神の先発・伊原陵人投手が５回３安打無失点でオープン戦最終戦を締めくくった。初回にオリックス・宗を遊ゴロ、広岡を１４１キロカットボールで空振り三振に。続く西川も遊ゴロとテンポ良く打ち取った。２回は１死から杉本に左翼へ二塁打を運ばれたが、得点は許さなかった。今季実戦５登板で１９回無失点と好調。逆転での開幕ローテ入りへアピールした。