３月２２日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（芝２０００メートル＝８頭立て）は、２番人気のラディアントスター（牡、美浦・林徹厩舎、父サトノアラジン）が、単勝１・６倍で断然の１番人気プラウディッツとの一騎打ちを制した。勝ち時計は１分５９秒１（良）。スタートを五分に決めて、逃げたプラウディッツの後ろにぴったりとつけた。戸崎圭太騎手が「返し馬から元気がいい感じで、反応がよかった」と振り返るように、道中はおさ