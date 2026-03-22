元総合格闘家でタレントの高田延彦（６３）が、妻でタレントの向井亜紀（６１）が、４０年越しに大学を卒業したことを報告した。高田は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「春分の日は向井の卒業式二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま４０年間大切に保管してあった宝物。初めて陽の目を見た着物は晴れの卒業にひときわ華を添えてくれた」と記し、はかま